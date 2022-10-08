Мусиала поучаствовал в 15 голах «Баварии» в 13 матчах нынешнего сезона

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала демонстрирует невероятные показатели для своих лет.

В поединке против дортмундской «Боруссии» 19-летний игрок ассистировал сначала Леону Горецке, а затем Лерою Сане. Теперь на счету юного дарования 15 результативных действий в 13 матчах текущей кампании (семь забитых мячей и восемь голевых передач) – больше, чем за весь прошлый сезон (13 результативных действий в 40 матчах).

Джамал Мусиала представляет цвета мюнхенского гранда с 2019 года – он перешёл из лондонского «Челси» всего за 200 тысяч евро. В общей сложности в активе хавбека 22 гола и 15 ассистов в 91 встрече за «Баварию».