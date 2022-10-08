Источник: Люка Эрнандес вернётся на поле до конца месяца

Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес с высокой вероятностью успеет восстановиться до начала чемпионата мира.

В пятницу в СМИ распространилась информация о том, что 26-летний футболист серьёзно рискует остаться без путёвки на мундиаль, поскольку не успеет оправиться до середины ноября, однако агентство центрбека опровергло эти сведения. По данным представителей Эрнандеса, восстановление проходит гладко: уже на новой неделе игрок приступит к беговым упражнениям, а к концу октября сможет вернуться на поле.

В нынешнем сезоне Люка Эрнандес отыграл восемь матчей за «Баварию», отметившись одним голом и одним ассистом. В составе сборной Франции защитник выходил 32 раза.