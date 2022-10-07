Лаутаро Мартинес не интересен «Баварии»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Напомним, ранее немецкая пресса связывала аргентинца с переходом в команду Юлиана Нагельсманна. Тем не менее, по информации от журналиста Тоби Альтшуля, Лаутаро не интересен «Баварии».

Ранее агент Мартинеса не стал отрицать интерес со стороны мюнхенцев. Футболист летом мог покинуть миланский «Интер», но всё же решил остаться минимум ещё на один сезон. В услугах аргентинца также были заинтересованы «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона».

В новом сезоне Мартинес отметился тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате Италии.