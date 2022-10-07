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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаутаро Мартинес не интересен «Баварии»

07 Октября 2022 • 12:06 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
1 4.40 X 4.20 2 1.70
08.10 16:00

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Напомним, ранее немецкая пресса связывала аргентинца с переходом в команду Юлиана Нагельсманна. Тем не менее, по информации от журналиста Тоби Альтшуля, Лаутаро не интересен «Баварии».

Ранее агент Мартинеса не стал отрицать интерес со стороны мюнхенцев. Футболист летом мог покинуть миланский «Интер», но всё же решил остаться минимум ещё на один сезон. В услугах аргентинца также были заинтересованы «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона».

В новом сезоне Мартинес отметился тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Лаутаро Мартинес
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