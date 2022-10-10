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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алле – об онкологии: «Если ты прошёл через такое, то ты воин»

10 Октября 2022 • 23:33 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Бавария
окончен

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле, проходящий реабилитацию после удаления опухоли, высказался на тему онкологии.

«Тот факт, что ты нашёл силы пройти через подобное делает тебя воином. Эта недостающая часть плоти не должна уничтожать вашу уверенность в себе. Это лишь показывает, насколько силён ты как личность», – приводит слова ивуарийского футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что у Алле диагностировали опухоль яичка перед началом текущего футбольного сезона. Эта болезнь за последнее время стала нередкой среди игроков Бундеслиги. Подобный недуг также выявили у Марко Рихтера, Жан-Поля Бутьюса и Тимо Баумгартля.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Себастьян Алле
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