«Боруссия» прервала серию из восьми поражений кряду от «Баварии»

Центральным матчем девятого тура немецкого чемпионата Бундеслиги станет встреча между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» - клубами, которые на двоих выиграли все чемпионаты Германии начиная с 2010 года. Сильнейшего в этой встрече выявить не удалось - обе команды забили по два мяча, причем по ходу игры дортмундцы проигрывали со счетом 0:2.

Таким образом, сравняв счет, они избежали девятого поражения кряду от «Баварии» с учетом всех турниров - и восьмого, если говорить строго о чемпионате. И в турнирной таблице у команд теперь равное количество очков - по шестнадцать.