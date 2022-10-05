В «Манчестер Сити» рассчитывают на помощь Холанна в вопросе приобретения Беллингема

Руководство «Манчестер Сити» считает, что Эрлинг Холанн может сыграть ключевую роль в переговорах по трансферу Джуда Беллингема.

Норвежский нападающий знаком с английским хавбеком по совместным выступлениям в дортмундской «Боруссии». По данным журналиста Патрика Бергера, дружба футболистов может стать серьёзным преимуществом для «Манчестер Сити» в борьбе за подписание Беллингема, которая развернётся следующим летом между множеством европейских топ-клубов.

Дортмундская «Боруссия» пока не определилась с ценником 19-летнего вундеркинда. По слухам, «шмели» могут потребовать за полузащитника сборной Англии более 130 млн евро.