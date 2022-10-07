Терзич: «Против «Баварии» нужно играть смело»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мыслями о предстоящей встрече с «Баварией».

Матч состоится 8 октября в рамках Бундеслиги.

«Нам потребуются не только тактическая дисциплина и грамотность, но и смелость. Нужно не бояться сохранять мяч, идти в обводку – всё это важно для всех матчей, но особую значимость имеет во встречах с «Баварией».

Конечно, иногда нам будет непросто. Потребуется много энергии, которой нас могут зарядить наши болельщики. Мы хотим уйти с поля победителями», – цитирует пресс-служба «Боруссии» рулевого «шмелей».

После восьми туров «Бавария» и «Боруссия» делят третью строчку в турнирной таблице, набрав по 15 очков.