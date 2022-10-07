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Чемпионат Германии. Бундеслига

Терзич: «Против «Баварии» нужно играть смело»

07 Октября 2022 • 20:55 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
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Через 21 ч. 30 мин.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мыслями о предстоящей встрече с «Баварией».

Матч состоится 8 октября в рамках Бундеслиги.

«Нам потребуются не только тактическая дисциплина и грамотность, но и смелость. Нужно не бояться сохранять мяч, идти в обводку – всё это важно для всех матчей, но особую значимость имеет во встречах с «Баварией».

Конечно, иногда нам будет непросто. Потребуется много энергии, которой нас могут зарядить наши болельщики. Мы хотим уйти с поля победителями», – цитирует пресс-служба «Боруссии» рулевого «шмелей».

После восьми туров «Бавария» и «Боруссия» делят третью строчку в турнирной таблице, набрав по 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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