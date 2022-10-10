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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала сдал положительный тест на коронавирус

10 Октября 2022 • 11:26 Комментировать
Боруссия Д
2:2
Бавария
окончен

Талантливый полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, хавбек немецкой сборной изолирован от остального состава. Сколько Мусиала пропустит, однако, не уточняется. Напомним, что на прошлой неделе положительные тесты также сдали Йозуа Киммих и Томас Мюллер, пропустивший из-за болезни принципиальный поединок против дортмундской «Боруссии».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Мусиала забил пять мячей при четырёх результативных передачах в восьми играх.
 

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Бавария Джамал Мусиала
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