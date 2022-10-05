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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан рассказал, интересен ли «Баварии» Беллингем

05 Октября 2022 • 02:04 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
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08.10 19:30

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

19-летний англичанин считается одной из ярчайших молодых звёзд в мировом футболе, и за игроком уже выстроилась очередь из топ-клубов, представляющих различные чемпионаты. Журналисты спросили у Кана, планирует ли «Бавария» побороться за вундеркинда.

«Мы совсем об этом не думаем. Конечно, Беллингем – выдающийся талант, однако с Киммихом, Горецкой, Гравенберхом и Забитцером мы можем быть спокойны за нашу полузащиту. Средняя линия укомплектована отлично», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо бывшего вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Оливер Кан Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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