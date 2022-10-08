Удаление и гол в компенсированное время: «Бавария» и «Боруссия» Д выдали голевое шоу в главном матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию» в матче девятого тура Бундеслиги.

Видео

Боруссия Дортмунд - Бавария. 0:1. Гол Леона Горецка (видео). Чемпионат Германии. Футбол Боруссия Дортмунд - Бавария. 1:2. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол Боруссия Дортмунд - Бавария. 0:2. Гол Лероя Сане (видео). Чемпионат Германии. Футбол Боруссия Дортмунд - Бавария. 2:2. Гол Антони Модеста (видео). Чемпионат Германии. Футбол Боруссия Дортмунд - Бавария. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол Large modal ×

Соседи по турнирной таблице сошлись в девятом туре Бундеслиги, к этому «Боруссия» Дортмунд и «Бавария» давно привыкли. Но больше они привыкли делить первые и вторые места, а не третьи и четвёртые. А именно так сейчас и происходит, «Унион Берлин» и «Фрайбург» выглядят стабильнее и интереснее грандов немецкого футбола, так бывает. У «Баварии» с «Боруссией» по традиции проблемы с травмами – Ройс, Дауд, Аллер, Мюллер, Сарр и Эрнандес не могли помочь своим командам. И это только из звучных персон.

За дортмундскую атаку отвечал проспект Мукоко, в паре с ним вышел Дониэлл Мален, а Брандт и Беллингхэм помогали из глубины. У «Баварии» тоже был свой вундеркинд (Джамал Мусиала), а вокруг него выстроилось шикарное атакующее трио – Сане, Мане, Гнабри. Именно эти ребята и решат в итоге судьбу дер классикер, но для начала будет упорная борьба.

80 тысяч болельщиков собрала дортмундская «Боруссия» и жёлтая стена обеспечила классную поддержку. «Бавария» всё равно больше владела мячом, но своей атакой на мюнхенское наступление «шмели» отвечали обязательно. Даже первый супермомент создали как раз хозяев: после передачи Малена классно разобрался Мукоко, покативший на Геррейру. Рафаэль на точность пробил в ближнюю «девятку», но Мануэль Нойер справился.

«Бавария» отбилась, а спустя две минуты счёт открыла. Как раз Джамал Мусиала обостряющей передачей вскрыл опорную зону, оборона «Боруссии» проворонила забегание Горецки, после чего Леон точно пробил низом. «Бавария» на перерыв ушла, лидируя в счёте, но удивительным образом совершила три (!) замены в перерыве. Киммих, Коман и Станишич появились вместо Дэвиса, Забитцера и Гнабри.

А вскоре подоспел и второй гол. Опять обострил Мусиала, опасно пробивший. Заблокировал удар Джамала рикошет, но на отскоке лучше всех разобрался Лерой Сане, в касание вколотивший мяч под правую штангу – 0:2. Мог отличиться и сам Мусиала, но Майер дважды парировал его удары с близкой дистанции во время массированной атаки «Баварии». А дортмундцы в ответ вернули интригу: Модест в штрафной покатил на Мукоко, а молодой форвард разобрался чётко, первым касанием мяч обработав, а вторым пробив мимо Нойера – 1:2.

В самой концовке обязан был сравнивать счёт Модест, но банально не сумел подстроиться под классный прострел Адейеми и пробить с линии вратарской. Уже в компенсированное время за вторую жёлтую карточку был удалён Кингсли Коман, но, казалось, ничего это не изменит. Однако Дортмунд успел счёт сравнять на пятой добавленной минуте - Модест замкнул кросс Шлоттербека с правого края. 2:2! Ничья в главном матче Бундеслиги оставляет «Унион Берлин» и «Фрайбург» на вершине, а у них ещё есть по матчу завтра.