Кан высказался о будущем Нагельсманна в «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, доверяет ли клуб главному тренеру Юлиану Нагельсманну.

Вопросы к наставнику мюнхенцев появились после четырёх неудач кряду в Бундеслиге. По окончании перерыва на матчи сборных дела пошли куда лучше: в пятницу в чемпионате был обыгран «Байер» (4:0), а во вторник в Лиге чемпионов пять безответных мячей в свои ворота получила чешская «Виктория».

«Мы полностью уверены в Нагельсманне, – высказывается о положении дел Оливер Кан в интервью Sport Bild. – Разумеется, мы понимаем, что иногда команда может переживать трудные отрезки, но Юлиан очень быстро учится и обладает прекрасными качествами. Все в нашем клубе доверяют ему», – заявил легендарный экс-вратарь.