Салихамиджич: «Сане начинает понимать, чего от него требуют зрители»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал игру полузащитника Лероя Сане, который вчера вечером оформил дубль в ворота «Виктории» Пльзень в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сане начинает понимать, чего от него требуют зрители. Когда он отрабатывает в защите, а также сполна использует свои сильные стороны в атаке, он может стать одним из лучшим футболистов в мире», – цитирует Салихамиджича журналист Мануэль Бонк в социальных сетях.

Напомним, Лерой Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года, когда перебрался в Мюнхен из «Манчестер Сити».