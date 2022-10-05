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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Сане начинает понимать, чего от него требуют зрители»

05 Октября 2022 • 10:14 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
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08.10 19:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал игру полузащитника Лероя Сане, который вчера вечером оформил дубль в ворота «Виктории» Пльзень в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сане начинает понимать, чего от него требуют зрители. Когда он отрабатывает в защите, а также сполна использует свои сильные стороны в атаке, он может стать одним из лучшим футболистов в мире», – цитирует Салихамиджича журналист Мануэль Бонк в социальных сетях.

Напомним, Лерой Сане выступает за «Баварию» с лета 2020 года, когда перебрался в Мюнхен из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Лерой Сане
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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