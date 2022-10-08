Мукоко установил рекорд противостояния дортмундской «Боруссии» и «Баварии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко стал самым молодым автором гола в истории Дер-Класикера.

Юный футболист отметился забитым мячом на 74-й минуте сегодняшнего матча против «Баварии», который завершился со счётом 2:2. Согласно сведениям Opta, Мукоко – самый молодой голеодор за всю историю знаменитого противостояния (17 лет и 322 дня). Предыдущим рекордсменом был Ларс Риккен, в 1995 году отличившийся в возрасте 18 лет и 286 дней.

Сыграв вничью, «Боруссия» и «Бавария» продолжают делить третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги – оба коллектива набрали по 16 очков.

В активе Мукоко три забитых мяча и два ассиста в 12 матчах «Боруссии» в нынешнем сезоне.