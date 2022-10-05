Агент Лаутаро Мартинеса – об интересе «Баварии»: «Это неудивительно»

Алехандро Каманьо, занимающийся трансферными делами Лаутаро Мартинеса, считает, что его клиент вполне мог бы стать преемником Роберта Левандовски.

Ранее уже приводились заявления агента о том, что минувшим летом аргентинский форвард получал очень выгодные предложения. Каманьо также прокомментировал новую информацию об интересе к Мартинесу со стороны «Баварии», заявив, что это совершенно неудивительно, но в очередной раз напомнив о приверженности 25-летнего игрока «Интеру».

Контракт Лаутаро Мартинеса с «нерадзурри» истекает в 2026 году. Трансферная стоимость форварда, забившего три гола в 11 матчах текущей кампании, оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.