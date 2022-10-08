Лаутаро Мартинес: «Скалони доверяет мне, даже когда я не забиваю»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о своих перспективах перед чемпионатом мира в Катаре.

«Надеюсь, приеду на турнир в оптимальной форме. Это трудно объяснить, но я всегда играю в футбол с мыслями о сборной Аргентины. Непопадание в состав на прошлый чемпионат мира стало для меня очень болезненным, но я уважаю решение Сампаоли, который тогда был тренером.

Со Скалони всё иначе: он всегда доверяет мне и продолжает поддерживать, даже когда я не забиваю. В нашей сборной много сильных игроков, и я знаю, что получу место в составе только в том случае, если проявлю себя в клубе», – заявил в интервью Star+ 25-летний форвард.