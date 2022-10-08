Индзаги похвалил Онану, но ещё не решил, кто ставить против «Барселоны»

В первом матче девятого тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл со счетом 2:1 «Сассуоло», а оба мяча «неррадзурри» забил боснийский форвард Эдин Джеко. Это означало, что «Интер» выиграл второй мяч по ходу этой недели - ранее, во вторник, команда обыграла «Барселону» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Симоне Индзаги, наставник «Интера», доволен игрой вратаря команды Андре Онаны, но он еще не выбрал, кого ставить на ответный матч с «Барселоной».

- Онана сыграл так, как я ожидал. Он качественный вратарь, он доказал это за два месяца с нами, он не уступает такому чемпиону, Как Ханданович. Кто сыграет против «Барселоны»? Я пока не решил, - цитирует слова Симоне Индзаги La Gazzetta Dello Sport.