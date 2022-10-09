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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко пригласил весь «Интер» на ужин

09 Октября 2022 • 18:35 Комментировать (1)
Сассуоло
1:2
Интер Милан
окончен

Мы уже сообщали о том, что дубль Джеко позволил «Интеру» в субботу обыграть «Сассуоло», а для боснийца забитые мячи стали сотым и сто первым в истории своих выступлений в Серии А. Любопытно, что в ворота «Сассуоло» Джеко в общей сложности забил в Серии А уже восемь мячей - это его любимая «жертва» в итальянском чемпионате.

Как объявил после матча боснийский нападающий, в связи с этим он решил пригласил на ужин весь «Интер».

- Мне нравится подобный багаж, 101 гол. Мой самый красивый гол в Италии? Не могу даже сказать, мне все мои голы в Италии нравятся, главное, чтобы мяч пересек линию ворот. Теперь я приглашу всю команду на ужин. Не каждый день ведь празднуешь свой сотый гол..., - цитирует Джеко La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Октября 2022 в 18:39
А может объявить что-то хочет?... Это сейчас "модно"... А-ха-ха-ха...
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