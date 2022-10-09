Джеко пригласил весь «Интер» на ужин

Мы уже сообщали о том, что дубль Джеко позволил «Интеру» в субботу обыграть «Сассуоло», а для боснийца забитые мячи стали сотым и сто первым в истории своих выступлений в Серии А. Любопытно, что в ворота «Сассуоло» Джеко в общей сложности забил в Серии А уже восемь мячей - это его любимая «жертва» в итальянском чемпионате.

Как объявил после матча боснийский нападающий, в связи с этим он решил пригласил на ужин весь «Интер».

- Мне нравится подобный багаж, 101 гол. Мой самый красивый гол в Италии? Не могу даже сказать, мне все мои голы в Италии нравятся, главное, чтобы мяч пересек линию ворот. Теперь я приглашу всю команду на ужин. Не каждый день ведь празднуешь свой сотый гол..., - цитирует Джеко La Gazzetta Dello Sport.