Дубль Джеко позволил «Интеру» переиграть «Сассуоло»

После победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов «Интер» отправился в гости к «Сассуоло» в девятом туре Серии А. Игра получилась примерно равной и обоюдоострой. Счет открыл Эдин Джеко после подачи углового и скидки от Франческо Ачерби. Соперник отыгрался на 61-й минуте, прострел с левого фланга от Рожерио да Силвы и завершение Давиде Фраттези. В концовке Лаутаро Мартинес пробил головой в девятку, и голкипер смог выручить. В следующей атаке уже Джеко бил подобным образом и поразил цель - 2:1.
«Интер» с 15 очками вышел на седьмое место. Его соперник остается девятым с 12 баллами.
Протокол игры
|44'Джеко Эдин (0:1)
|(1:1) Фраттези Давиде60'
|75'Джеко Эдин (1:2)
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин82' (Альварес Агустин (82') •Феррари Джанмарко 21'89' (Нето Руан (89') • 90'Рожерио да Силва•Фраттези Давиде82' (Айхан Кан (82') •Лопес Максим•Торстведт Кристиан71' (Харрауи Абдау (71') • 72'Сейде Эмиль Конрадсен71' (Антист Жанис (71') •Пинамонти Андреа•Лорьенте Арман
Онана Андре•Д'Амброзио Данило 55'58' (Шкриньяр Милан (58') •Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Димарко Федерико68' (Дармиан Маттео (68') •Барелла Николо84' (Гальярдини Роберто (84') •Аслани Кристьян 19'46' (Мхитарян Генрих (46') •Чалханоглу Хакан•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
08 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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