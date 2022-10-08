Дубль Джеко позволил «Интеру» переиграть «Сассуоло»

После победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов «Интер» отправился в гости к «Сассуоло» в девятом туре Серии А. Игра получилась примерно равной и обоюдоострой. Счет открыл Эдин Джеко после подачи углового и скидки от Франческо Ачерби. Соперник отыгрался на 61-й минуте, прострел с левого фланга от Рожерио да Силвы и завершение Давиде Фраттези. В концовке Лаутаро Мартинес пробил головой в девятку, и голкипер смог выручить. В следующей атаке уже Джеко бил подобным образом и поразил цель - 2:1.

«Интер» с 15 очками вышел на седьмое место. Его соперник остается девятым с 12 баллами.

Видео