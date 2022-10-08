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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Джеко позволил «Интеру» переиграть «Сассуоло»

08 Октября 2022 • 17:53 Комментировать (1)
Сассуоло
1:2
Интер Милан
окончен

После победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов «Интер» отправился в гости к «Сассуоло» в девятом туре Серии А. Игра получилась примерно равной и обоюдоострой. Счет открыл Эдин Джеко после подачи углового и скидки от Франческо Ачерби. Соперник отыгрался на 61-й минуте, прострел с левого фланга от Рожерио да Силвы и завершение Давиде Фраттези. В концовке Лаутаро Мартинес пробил головой в девятку, и голкипер смог выручить. В следующей атаке уже Джеко бил подобным образом и поразил цель - 2:1.

«Интер» с 15 очками вышел на седьмое место. Его соперник остается девятым с 12 баллами.

Протокол игры  
Сассуоло1:2Интер Милан
  44'Джеко Эдин (0:1)
(1:1) Фраттези Давиде60'  
  75'Джеко Эдин (1:2)
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич Мартин 82' (Альварес Агустин ( 82') Феррари Джанмарко  21' 89' (Нето Руан ( 89'  90') Рожерио да СилваФраттези Давиде 82' (Айхан Кан ( 82') Лопес МаксимТорстведт Кристиан 71' (Харрауи Абдау ( 71'  72') Сейде Эмиль Конрадсен 71' (Антист Жанис ( 71') Пинамонти АндреаЛорьенте Арман
Запасные: Пеголо ДжанлукаLuca D'AndreaКирьякопулос ГеоргиосМарчицца РиккардоОбьянг ПедроЭнрике МатеусРуссо Алессандро
Онана АндреД'Амброзио Данило  55' 58' (Шкриньяр Милан ( 58') Ачерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелДимарко Федерико 68' (Дармиан Маттео ( 68') Барелла Николо 84' (Гальярдини Роберто ( 84') Аслани Кристьян  19' 46' (Мхитарян Генрих ( 46') Чалханоглу ХаканДжеко ЭдинМартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульГосенс РобинКуратоло ДеннисAleksandar StankovicХанданович Самир
08 октября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

Видео

0:1. Гол Эдина Джеко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Эдина Джеко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Давиде Фраттези (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Давиде Фраттези (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Эдина Джеко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Эдина Джеко (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Сассуоло
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
08 Октября 2022 в 19:01
ну где же вы болельщики Интера?...
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Окончен
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
1
2
4.70 4.50 1.66
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