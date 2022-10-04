«ПСЖ» рассчитывает заполучить Шкриньяра за 20 миллионов евро

«ПСЖ» рассчитывает приобрести зимой у «Интера» защитника Милана Шкриньяра за 20 миллионов евро. По информации от журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, в французском клубе думают, что этой суммы будет достаточно для трансфера игрока, у которого в январе будет оставаться 5 месяцев до истечения срока контракта.

Напомним, что летом «Интер» требовал за Шкриньяра ровно 70 миллионов евро, хотя у футболиста оставался год по контракту. Сам игрок был открыт к переходу, но «нерадзурри» не получили желаемого предложения и в итоге Милан остался в команде Симоне Индзаги.

«Интер» хочет предложить Шкриньяру новый контракт, но защитника пока не устраивают условия по зарплате.