Маротта – о возможном переходе Шкриньяра в «ПСЖ»: «Эти разговоры раздражают»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о вероятном уходе Милана Шкриньяра зимой.

Центральный защитник так и не продлил контракт с миланским клубом, на фоне чего слухи о приближающемся переходе игрока в «ПСЖ» лишь усиливаются.

«Этот хаос начинает раздражать, раньше трансферы не обсуждались так активно. Да, футболисты – это профессионалы, но они тоже люди и тоже испытывают давление от подобных разговоров. Думаю, было бы правильно сократить трансферные окна», – цитирует TMW Маротту.

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года. По слухам, в январе «ПСЖ» предложит за 27-летнего игрока порядка 20-30 млн евро.