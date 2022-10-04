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Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клубы из Италии и Испании связались с полузащитником «Лиона» Ауа

04 Октября 2022 • 20:29 Комментировать
Лион
...
Тулуза
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07.10 22:00

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа заинтересовал миланский «Интер» и мадридский «Атлетико».

Действующий трудовой договор француза истекает следующим летом, и претенденты уже начали работу над будущим подписанием 24-летнего хавбека в качестве свободного агента. Как сообщает журналист Себастьян Дени, «Интер» и «Атлетико» вступили в переговоры с Ауа, в чьей кандидатуре также заинтересованы испанские «Севилья» и «Бетис». «Лион» рассчитывает убедить своего воспитанника продлить истекающее соглашение.

Уссем Ауа отыграл 216 матчей за «Лион», отметившись 40 забитыми мячами и 35 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лион Атлетико Мадрид Уссем Ауа трансферы футбола - лето 2023
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