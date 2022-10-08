Джеко забил свой сотый гол в Серии А

В первом матче девятого тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл со счетом 2:1 «Сассуоло», а оба мяча «неррадзурри» забил боснийский форвард Эдин Джеко. Первый гол Джеко, забитый перед самым перерывом, стал для него сотым в Серии А - ранее, до «Интера», Джеко успел поиграть несколько лет в составе «Ромы».

Джеко - третий в смысле возраста игрок, который забил сто голов и более в Серии А. Позже него до этой цифры добрались лишь македонец Горан Пандев, которому 21 апреля 2021 года было 37 лет и 268 дней, а также Сержио Пеллиссье, который добрался до этой цифры 11 декабря 2016 года в возрасте 37 лет и 243 дней. Джеко сейчас 36 лет 205 дней.