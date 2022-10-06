Берарди оштрафован за агрессию в адрес фаната

Лидер итальянского «Сассуоло» Доменико Берарди оштрафован за свою агрессию в адрес болельщика «Модены» после неудачного матча Кубка Италии.

По информации Calciomercato, чемпион Европы признал свою вину, за что выплатит три тысячи евро, которые будут отправлены на благотворительность. После поражения в кубковой игре Доменико попытался догнать болельщика соперников, который грубо высказывался в адрес Берарди и его семьи.

Напомним, что коллектив Серии А уступил со счётом 2:3, а сам Доменико в той встрече отличился голом.

