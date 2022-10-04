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Чемпионат Италии. Серия А

Романо назвал главного кандидата на замену Индзаги в «Интере»

04 Октября 2022 • 10:02 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
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08.10 16:00

Журналист Фабрицио Романо назвал кандидата, который с большой долей вероятности может стать главным тренером миланского «Интера» в случае увольнения Симоне Индзаги.

По информации от источника, фаворитом руководства является бывший полузащитник клуба Деян Станкович. 44-летний серб уже работал в «Интере» в сезоне-2015/16 ассистентом главного тренера, после чего с 2019 по 2022 год возглавлял на родине «Црвену Звезду».

Работа Симоне Индзаги может оказаться под ещё большей угрозой, если «Интер» проиграет в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонской «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Деян Станкович Симоне Индзаги
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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