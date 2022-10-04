Романо назвал главного кандидата на замену Индзаги в «Интере»

Журналист Фабрицио Романо назвал кандидата, который с большой долей вероятности может стать главным тренером миланского «Интера» в случае увольнения Симоне Индзаги.

По информации от источника, фаворитом руководства является бывший полузащитник клуба Деян Станкович. 44-летний серб уже работал в «Интере» в сезоне-2015/16 ассистентом главного тренера, после чего с 2019 по 2022 год возглавлял на родине «Црвену Звезду».

Работа Симоне Индзаги может оказаться под ещё большей угрозой, если «Интер» проиграет в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонской «Барселоне».