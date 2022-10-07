Лукаку и Корреа пропустят матч против «Сассуоло»

Нападающие миланского «Интера» Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа не помогут своей команде в ближайшем туре Серии А против «Сассуоло». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что оба футболиста ещё не готовы выйти на поле. Лукаку и Корреа продолжают залечивать свои травмы, которые были получены ещё до конца международной паузы.

Напомним, «Интер» проиграл два своих последних матча в Серии А. Сперва «нерадзурри» уступили на выезде «Удинезе», а в прошлом туре не заработали ни одного очка в домашней игре против «Ромы».

Лукаку летом пришёл в аренду из «Челси» а один год и до сих пор сумел отметиться лишь одним голом в Серии А.