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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку и Корреа пропустят матч против «Сассуоло»

07 Октября 2022 • 09:44 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
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08.10 16:00

Нападающие миланского «Интера» Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа не помогут своей команде в ближайшем туре Серии А против «Сассуоло». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что оба футболиста ещё не готовы выйти на поле. Лукаку и Корреа продолжают залечивать свои травмы, которые были получены ещё до конца международной паузы.

Напомним, «Интер» проиграл два своих последних матча в Серии А. Сперва «нерадзурри» уступили на выезде «Удинезе», а в прошлом туре не заработали ни одного очка в домашней игре против «Ромы».

Лукаку летом пришёл в аренду из «Челси» а один год и до сих пор сумел отметиться лишь одним голом в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Хоакин Корреа
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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