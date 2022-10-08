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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Жажда к победе оказалась сильнее усталости»

08 Октября 2022 • 19:38 Комментировать
Сассуоло
1:2
Интер Милан
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В первом матче девятого тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл со счетом 2:1 «Сассуоло», а оба мяча «неррадзурри» забил боснийский форвард Эдин Джеко. Это означало, что «Интер» выиграл второй мяч по ходу этой недели - ранее, во вторник, команда обыграла «Барселону» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. Симоне Индзаги, наставник миланского клуба, прокомментировал успех.

- Жажда к победе оказалась сильнее усталости. Часть игры мы провели плохо, была тактическая ошибка, но под конец игры я начал понимать, что дело, наверное, было в ментальной усталости, - цитирует слова Симоне Индзаги итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Сассуоло
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