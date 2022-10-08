Алехандро Бальде может перейти в «Интер»

Талантливый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде может стать футболистом миланского «Интера».

По информации El Nacional, руководство «нерадзурри» готово выплатить за 18-летнего левого защитника каталонцев 30 миллионов евро. Контракт Алехандро с родным клубом истекает в 2024 году.

Напомним, что за первый состав «блауграны» Бальде дебютировал в прошлом сезоне, проведя с тех пор 14 матчей в футболке «Барселоны». В нынешней кампании игрок отдал три результативные передачи в шести встречах в рамках испанской Ла Лиги.

