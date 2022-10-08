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Чемпионат Италии. Серия А

Алехандро Бальде может перейти в «Интер»

08 Октября 2022 • 00:32 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
1 4.50 X 4.20 2 1.70
Через 14 ч. 55 мин.

Талантливый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде может стать футболистом миланского «Интера».

По информации El Nacional, руководство «нерадзурри» готово выплатить за 18-летнего левого защитника каталонцев 30 миллионов евро. Контракт Алехандро с родным клубом истекает в 2024 году.

Напомним, что за первый состав «блауграны» Бальде дебютировал в прошлом сезоне, проведя с тех пор 14 матчей в футболке «Барселоны». В нынешней кампании игрок отдал три результативные передачи в шести встречах в рамках испанской Ла Лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Алехандро Бальде
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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