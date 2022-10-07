Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци призвал Шкриньяра остаться в «Интере»

07 Октября 2022 • 02:38 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
1 4.40 X 4.20 2 1.70
08.10 16:00

Скандально известный в прошлом итальянский защитник Марко Матерацци призвал Милана Шкриньяра остаться в миланском «Интере». Словацкий футболист выступает в «Интере» с 2017 года, ранее он поиграл сезон в генуэзской «Сампдории». Минувшим летом слухи активно отправляли его в другие клубы, но пока что Шкриньяр остается в команде.

- Конечно, Шкриньяр знает, что им интересуются другие клубы. Но это не отражается на его преданности «Интеру». Я советую ему остаться, не забывать о том, что тем, кем он стал, он стал и благодаря своей нынешней команде, - цитирует слова Матерацци итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Матерацци Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
02:50 · Италия. Серия А
Матерацци нахваливает Лаутаро Мартинеса
02:38 · Италия. Серия А
Матерацци призвал Шкриньяра остаться в «Интере»
06 Октября
23:44 · Италия. Серия А
Дом Анхеля ди Марии подвергся ограблению
23:22 · Италия. Серия А
Берарди оштрафован за агрессию в адрес фаната
21:55 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Торино» высказался об уровне РПЛ
20:10 · Италия. Серия А
​Станкович: «Сампдории» нужно изменить менталитет»
20:01 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Лацио» высказался о ситуации в клубе
19:58 · Италия. Серия А
​Станкович объяснил, почему принял предложение «Сампдории»
19:42 · Италия. Серия А
Моуринью: Дибала — важнейший игрок «Ромы», он один из лучших в мире
18:52 · Италия. Серия А
​Тео Эрнандес вернулся к тренировкам перед битвой с «Ювентусом»
17:51 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи»: «На трансферном рынке мы были грамотнее и быстрее конкурентов»
17:45 · Италия. Серия А
​«Ювентус» рассказал об итогах обследования де Шильо
15:32 · Италия. Серия А
Булыкин объяснил, за счёт чего Кварацхелия успешно выступает за «Наполи»
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг: «Леау невероятен»
14:58 · Италия. Серия А
​«Интер» предложит новый контракт Чалханоглу
Все новости
Рекомендуем