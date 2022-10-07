Матерацци призвал Шкриньяра остаться в «Интере»

Скандально известный в прошлом итальянский защитник Марко Матерацци призвал Милана Шкриньяра остаться в миланском «Интере». Словацкий футболист выступает в «Интере» с 2017 года, ранее он поиграл сезон в генуэзской «Сампдории». Минувшим летом слухи активно отправляли его в другие клубы, но пока что Шкриньяр остается в команде.

- Конечно, Шкриньяр знает, что им интересуются другие клубы. Но это не отражается на его преданности «Интеру». Я советую ему остаться, не забывать о том, что тем, кем он стал, он стал и благодаря своей нынешней команде, - цитирует слова Матерацци итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.