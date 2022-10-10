Дзенга: «Похоже, что Онану уже выбрали основным вратарём»

Камерунский голкипер Андре Онана уже теснит словенца Самира Хандановича, считает бывший вратарь миланского «Интера» Вальтер Дзенга. Приглашенный из «Аякса» прошедшим летом Онана гораздо моложе Хандановича, но, как известно, опыт является бесценным качеством для стража ворот, а его у словенца хватает, равно как и авторитета - он выступает за клуб с 2012 года. Но Дзенга уверен, что и в матче с «Барселоной» стоять будет Онана.

- Я думаю, этот выбор в пользу Онаны уже окончательный, и мне это нравится. Тренер должен принимать решения, не всегда простые, но в пользу команды, - цитирует Дзенгу ITASportPress.