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Чемпионат Италии. Серия А

Фрези: «Видно, что у «Интера» сейчас серьёзные проблемы» эксклюзив

03 Октября 2022 • 14:17 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
1 4.40 X 4.30 2 1.70
08.10 16:00

Бывший игрок «Интера» Сальваторе Фрези в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал последние результаты «нерадзурри».

Как вы оцениваете последние матчи «Интера»?

«Видно, что у команды сейчас серьёзные проблемы. Девятое место после восьми туров – ужасный результат. Команда ужасно играет в защите и очень много пропускает, все это очень плохо. Команда не заслужила поражения от «Ромы» в прошлой игре, но всё равно действовала неубедительно. Почти все футболисты играют не на своем уровне, отсюда и такие результаты».

Сейчас много говорят о возможной смене тренера, это может помочь?

«Я думаю, что об этом говорить ещё рано. Из-за грядущего чемпионата мира этот сезон особенный, календарь очень плотный и неизвестно, как поведёт себя команда при смене тренера. В Италии пишут о кандидатурах Киву, Станковича, Пауло Соузы и некоторых других, но у «Интера» есть хороший тренер, которому нужно дать время в такой ситуации. Из-за травм и дисквалификаций у «Интера» постоянно меняется состав, а Лукаку, на которого делались большие ставки выпал из игры надолго«».

Тревожно перед матчем с «Барселоной»?

«В этой игре фаворит «Барселона», к сожалению, это так. «Интеру» будет очень тяжело выйти из группы в такой ситуации. Но если команда сыграет с «Барселоной» хорошо, это может придать команде уверенность и вытащить ее из негативной ситуации и внутри Италии».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сальваторе Фрези
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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