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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов удовлетворить требования Шкриньяра по зарплате

06 Октября 2022 • 09:58 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
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08.10 16:00

Руководство «Интера» готово пойти навстречу своему защитнику Милану Шкриньяру в вопросе о продлении контракта. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, словаку будет предложена зарплата с годовым окладом в размере 6-6,5 миллионов евро в год. Именно столько футболист требовал у руководства.

Напомним, что зимой Шкриньяра может переманить «ПСЖ», который уверен в трансфере за 20 миллионов евро, хотя летом «Интер» требовал за футболиста 70 миллионов евро. Парижане готовы предложить словаку более выгодную зарплату, чем в «Интере».

Контракт Шкриньяра с «Интером» заканчивается по окончанию нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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