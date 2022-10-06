«Интер» готов удовлетворить требования Шкриньяра по зарплате

Руководство «Интера» готово пойти навстречу своему защитнику Милану Шкриньяру в вопросе о продлении контракта. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, словаку будет предложена зарплата с годовым окладом в размере 6-6,5 миллионов евро в год. Именно столько футболист требовал у руководства.

Напомним, что зимой Шкриньяра может переманить «ПСЖ», который уверен в трансфере за 20 миллионов евро, хотя летом «Интер» требовал за футболиста 70 миллионов евро. Парижане готовы предложить словаку более выгодную зарплату, чем в «Интере».

Контракт Шкриньяра с «Интером» заканчивается по окончанию нынешнего сезона.