Индзаги похвалил Джеко за дубль

В первом матче девятого тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл со счетом 2:1 «Сассуоло», а оба мяча «неррадзурри» забил боснийский форвард Эдин Джеко. Это означало, что «Интер» выиграл второй мяч по ходу этой недели - ранее, во вторник, команда обыграла «Барселону» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал успех своего форварда, который попутно установил клубный рекорд.

- Джеко отлично сыграл. Как и Лаутаро. Но Лаутаро просто не повезло. Уверен, что если они оба будут играть так и дальше, голы будут сыпаться как из рога изобилия, - цитирует слова Симоне Индзаги La Gazzetta Dello Sport.