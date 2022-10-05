Агент Мартинеса: «Летом Лаутаро получил впечатляющие предложения»

Алехандро Каманьо, представляющий интересы нападающего Лаутаро Мартинеса, рассказал о возможном уходе своего клиента из «Интера».

Летом пресса активно сообщала о вероятном трансфере аргентинца в один из английских или испанских топ-клубов, но 25-летний игрок решил продолжить выступления в «Интере».

«Он получил впечатляющие и очень выгодные предложения в летнее трансферное окно, но понял, что ему лучше остаться, – рассказывает в интервью TyC Sports агент Мартинеса. – В будущем может случиться что угодно. Сейчас «Интер» переживает не лучшие времена, но это отличная команда. Никто не запрещает другим клубам претендовать на Лаутаро, но он не стремится уйти. Сейчас он полностью сосредоточен на «Интере» и предстоящем чемпионате мира», – заявил Каманьо.