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Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци нахваливает Лаутаро Мартинеса

07 Октября 2022 • 02:50 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
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08.10 16:00

Скандально известный в прошлом итальянский защитник Марко Матерацци считает, что аргентинскому нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу не стоит отчаиваться, если ему не удается забивать регулярно.

Матерацци уверен, что ценность Лаутаро остается бесспорной даже в том случае, если он не забивает. В чемпионате в последний раз Лаутаро отличался 30 августа.

- Не забивает? Я скажу так - из состава можно вывести всех остальных, а его оставить. В «Интере» есть двое, которые могут решить все одним ударом. Это Чалханоглу и это Лаутаро, - цитирует слова Матерацци итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Матерацци Лаутаро Мартинес
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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