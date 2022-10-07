Матерацци нахваливает Лаутаро Мартинеса

Скандально известный в прошлом итальянский защитник Марко Матерацци считает, что аргентинскому нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу не стоит отчаиваться, если ему не удается забивать регулярно.

Матерацци уверен, что ценность Лаутаро остается бесспорной даже в том случае, если он не забивает. В чемпионате в последний раз Лаутаро отличался 30 августа.

- Не забивает? Я скажу так - из состава можно вывести всех остальных, а его оставить. В «Интере» есть двое, которые могут решить все одним ударом. Это Чалханоглу и это Лаутаро, - цитирует слова Матерацци итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.