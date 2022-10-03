Ди Марцио: «Интер» обеспокоен отсутствием Лукаку»

Знаменитый инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что в «Интере» очень болезненно воспринимают отсутствие Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард – ключевой игрок в системе Симоне Индзаги, и уже в августе команда осталась без своего лидера, поскольку тот получил травму. Возвращение Лукаку на поле было запланировано на конец сентября, однако восстановление 29-летнего игрока затягивается, что крайне беспокоит клуб.

За весь сентябрь «нерадзурри» одержали всего две победы, а в первый день октября уступили на своём поле «Роме» (1:2). Примечательно также, что на данном этапе прошлого сезона «Интер» пропустил всего на один гол меньше, чем сейчас, при этом забил на девять голов больше.