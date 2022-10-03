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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марцио: «Интер» обеспокоен отсутствием Лукаку»

03 Октября 2022 • 00:28 Комментировать
Сассуоло
...
Интер Милан
08.10 16:00

Знаменитый инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что в «Интере» очень болезненно воспринимают отсутствие Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард – ключевой игрок в системе Симоне Индзаги, и уже в августе команда осталась без своего лидера, поскольку тот получил травму. Возвращение Лукаку на поле было запланировано на конец сентября, однако восстановление 29-летнего игрока затягивается, что крайне беспокоит клуб.

За весь сентябрь «нерадзурри» одержали всего две победы, а в первый день октября уступили на своём поле «Роме» (1:2). Примечательно также, что на данном этапе прошлого сезона «Интер» пропустил всего на один гол меньше, чем сейчас, при этом забил на девять голов больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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