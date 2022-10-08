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Чемпионат Италии. Серия А

У «Интера» может смениться владелец слухи

08 Октября 2022 • 16:35 Комментировать
Сассуоло
1:1
Интер Милан
1 4.50 X 4.20 2 1.70
2-й тайм

Миланский «Интер» может обрести очередного владельца уже в ближайшее время.

По информации издания Calcio e Finanza, от неназванной крупной иностранной компании поступило щедрое предложение о покупке «нерадзурри». Бизнесмены, о которых идет речь, хотят выкупить полный пакет акций клуба и исключить небольшую долю владения за другими компаниями. Это означает, что текущий владелец Suning будет полностью отодвинут от дел, связанных с «Интером».

Напомним, что миланский клуб пережил массу смен владельцев после ухода Массимо Моратти. На данный момент долями в управлении «Интером» обладают китайская компания Suning и гонконгская фирма LionRock Capital.
 

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Интер Милан
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САССУОЛО ИНТЕР МИЛАН
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