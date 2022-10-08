Миланский «Интер» может обрести очередного владельца уже в ближайшее время.

По информации издания Calcio e Finanza, от неназванной крупной иностранной компании поступило щедрое предложение о покупке «нерадзурри». Бизнесмены, о которых идет речь, хотят выкупить полный пакет акций клуба и исключить небольшую долю владения за другими компаниями. Это означает, что текущий владелец Suning будет полностью отодвинут от дел, связанных с «Интером».

Напомним, что миланский клуб пережил массу смен владельцев после ухода Массимо Моратти. На данный момент долями в управлении «Интером» обладают китайская компания Suning и гонконгская фирма LionRock Capital.

