Джеко установил клубный рекорд «Интера»

В первом матче девятого тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл со счетом 2:1 «Сассуоло», а оба мяча «неррадзурри» забил боснийский форвард Эдин Джеко. Первый гол Джеко, забитый перед самым перерывом, стал для него сотым в Серии А - ранее, до «Интера», Джеко успел поиграть несколько лет в составе «Ромы».

Джеко - третий в смысле возраста игрок, который забил сто голов и более в Серии А. Во втором тайме Джеко забил еще раз и стал, таким образом, самым возрастным игроком в истории «Интера», который сделал дубль в матче Серии А. Сейчас Джеко 36 лет 205 дней.

Предыдущее достижение принадлежало другому балканскому игроку - Синиша Михайлович установил его в 2005 году.