Нойер: «Нам нравится играть с дортмундской «Боруссией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что всегда по-особенному относился к матчам против «Боруссии» Дортмунд.

Главный матч немецкого футбола состоится 8 октября на поле «шмелей». В настоящий момент команды идут вровень, имея по 15 набранных очков в активе.

«Встречи лучших команд – всегда особенное событие, – цитирует Нойера официальный сайт мюнхенского гранда. – Нам, игрокам «Баварии», нравится противостоять сильным соперникам, поэтому мы любим матчи против дортмундской «Боруссии». В прошлом десятилетии эта команда почти всегда играла с нами на равных», – отметил капитан действующих чемпионов Германии.