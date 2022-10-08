Ройс не сыграет с «Баварией»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не поможет своей команде в принципиальном матче Бундеслиги против «Баварии».

33-летний атакующий хавбек, напомним, получил травму 17 сентября в поединке с «Шальке 04». Лидер «шмелей» не успел полностью оправиться от повреждения до важнейшего матча с «Баварией», что подтвердил наставник Эдин Терзич на предматчевой пресс-конференции. Возвращение Ройса на поле запланировано на середину октября.

Марко Ройс записал себе в актив три забитых мяча и четыре результативные передачи, проведя десять матчей за «Боруссию» во всех турнирах нынешней кампании.