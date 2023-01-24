Ананидзе считает, что Хвиче не стоит уходить из «Наполи»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Жано Ананидзе высказался о возможном переходе своего соотечественника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в один из клубов Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему вингеру проявляет действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». По мнению Ананидзе, Кварацхелии пока не стоит спешить со сменой команды.

«Считаю, минимум ещё на год ему нужно остаться в «Наполи»: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира», — цитирует Ананидзе «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Хвича провёл за «Наполи» 20 матчей, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 60 миллионов евро.

После 19 туров итальянской Серии А неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Милан» на 12 очков, однако «россонери» провели на один матч меньше.