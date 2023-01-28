​Моуринью поймали на враках

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед матчем с «Наполи» высказался о защитнике неаполитанской команды – о Киме Мин-Чжэ.

«Я хотел подписать Кима Мин-Чжэ, когда работал в «Тоттенхэме». Мы предложили 5 миллионов евро, а «Фенербахче» хотел 10 миллионов евро. «Тоттенхэм» не смог заплатить такую сумму на тот момент. А теперь посмотрите на Кима, на его уровень. Это топ-футболист», - слова Моуринью приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Любопытно, что Жозе Моуринью был уволен из «Тоттенхэма» в апреле 2021 года, а Ким Мин-Чжэ перебрался в «Фенербахче» только в августе того же года. Возможно, португальский тренер просто перепутал клубы – до «Фенербахче» кореец играл за «Бейцзин Гоань».