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«Фейеноорд» может арендовать у «Ромы» защитника

24 Января 2023 • 21:40 Комментировать
Наполи
...
Рома
29.01 22:45

Два участника первого в истории финала Лиги конференций УЕФА «Рома» и «Фейеноорд» могут провести сделку по переходу защитника Рика Карсдорпа, рапортует La Gazzetta dello Sport. Клуб из Нидерландов может взять игрока в рамках арендного соглашения.

Напомним, у Карсдорпа – проблемы с главным тренером столичного клуба Жозе Моуринью. Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландец не входит в планы португальского специалиста. Об этом и говорит статистика игрока – в текущем сезоне 27-летний Карсдорп провёл за «Рому» всего лишь 11 матчей во всех турнирах. Поэтому вполне возможно, что переезд на родину пойдёт ему на пользу в плане возвращения игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фейеноорд Жозе Моуринью Рик Карсдорп Трансферы футбола - зима 2023
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