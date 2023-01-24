«Фейеноорд» может арендовать у «Ромы» защитника

Два участника первого в истории финала Лиги конференций УЕФА «Рома» и «Фейеноорд» могут провести сделку по переходу защитника Рика Карсдорпа, рапортует La Gazzetta dello Sport. Клуб из Нидерландов может взять игрока в рамках арендного соглашения.

Напомним, у Карсдорпа – проблемы с главным тренером столичного клуба Жозе Моуринью. Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландец не входит в планы португальского специалиста. Об этом и говорит статистика игрока – в текущем сезоне 27-летний Карсдорп провёл за «Рому» всего лишь 11 матчей во всех турнирах. Поэтому вполне возможно, что переезд на родину пойдёт ему на пользу в плане возвращения игрового времени.