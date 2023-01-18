Хвича может перейти в суперклуб АПЛ

Грузинский полузащитник Хвича Каварацхелия, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации таблоида Daily Mail, заинтересованность в переходе 21-летнего вингера проявляет «Манчестер Сити».

«Горожане» обратили внимание на успешную игру Кварацхелии в первой половине нынешнего сезона. Хвича принял участие в 15 матчах Серии А, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами. В Лиге чемпионов на счету полузащитника два гола и три результативных паса.

Грузин присоединился к «Наполи» в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «Динамо» (Батуми).