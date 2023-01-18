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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хвича может перейти в суперклуб АПЛ

18 Января 2023 • 11:25 Комментировать (3)

Грузинский полузащитник Хвича Каварацхелия, выступающий в чемпионате Италии за «Наполи», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации таблоида Daily Mail, заинтересованность в переходе 21-летнего вингера проявляет «Манчестер Сити».

«Горожане» обратили внимание на успешную игру Кварацхелии в первой половине нынешнего сезона. Хвича принял участие в 15 матчах Серии А, в которых отметился семью забитыми мячами и семью голевыми передачами. В Лиге чемпионов на счету полузащитника два гола и три результативных паса.

Грузин присоединился к «Наполи» в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «Динамо» (Батуми).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Наполи Хвича Кварацхелия Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (3)
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3Tituli
18 Января 2023 в 12:22
Посидеть ему еще годик в Неаполе нужно, а потом уже и думать о трансферах...
Артур Измаилов
18 Января 2023 в 11:57
какой еще суперклуб? вы че курите? это же обычный недоклуб!!!
One Live
18 Января 2023 в 11:50
Где - то подавился кофе господин Стипиди)))
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