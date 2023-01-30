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Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски вошёл в десятку самых опытных игроков «Наполи»

30 Января 2023 • 00:24 Комментировать
Наполи
2:1
Рома
окончен

В предпоследнем матче двадцатого тура чемпионата Италии «Наполи» сражается дома со столичной «Ромой», и для польского футболиста Петра Зелиньски, вышедшего в стартовом составе своей команды, это уже 308-й матч в составе «Наполи», с учетом игр во всех турнирах. По этому показателю Зелиньски сравнялся с бывшим игроком «Наполи» Кристиано Маджо, войдя в десятку самых опытных игроков в истории клуба.

Следить за событиями матча двадцатого тура итальянского чемпионата Серии А между «Наполи» и «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи Пётр Зелиньски
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