Зелиньски вошёл в десятку самых опытных игроков «Наполи»

В предпоследнем матче двадцатого тура чемпионата Италии «Наполи» сражается дома со столичной «Ромой», и для польского футболиста Петра Зелиньски, вышедшего в стартовом составе своей команды, это уже 308-й матч в составе «Наполи», с учетом игр во всех турнирах. По этому показателю Зелиньски сравнялся с бывшим игроком «Наполи» Кристиано Маджо, войдя в десятку самых опытных игроков в истории клуба.

Следить за событиями матча двадцатого тура итальянского чемпионата Серии А между «Наполи» и «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт.