​Моуринью: «Поздравляю «Наполи» с чемпионством»

После первого круга «Наполи» располагается на вершине турнирной таблицы Серии А. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя на 12 зачётных баллов. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что интриги в борьбе за Скудетто уже нет.

«Не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Но я поздравляю «Наполи» с чемпионством», - сказал Моуринью журналистам.

«Наполи» и «Рома» проведут очный матч в чемпионате Италии в воскресенье, 29 января. Стартовый свисток команды Лучано Спаллетти и Жозе Моуринью услышат в 22:45 по московскому времени.

Отметим, что «Наполи» в последний раз становился чемпионом Италии в 1990 году.