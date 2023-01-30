Моуринью: «Футбол не всегда справедлив»

В предпоследнем матче двадцатого тура итальянской Серии А «Наполи» расправился с «Ромой», вырвав победу благодаря голу Джованни Симеоне. Итоги игры прокомментировал португальский специалист Жозе Моуринью, которого после матча спросили о том, не была ли эта «Рома» лучшей за весь сезон.

- С первой же минуты мы играли очень неплохо. Но первый гол чуть подкосил нас, хотя игроки, разозленные его нелогичностью, взвинтили темп. Мы создали, как мне кажется, больше всего проблем этому «Наполи». Но многое было против нас, в том числе и стадион, который неистово поддерживал своих. Футбол не всегда справедлив, - цитирует Моуринью calcionapoli1926.it