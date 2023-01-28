​Спаллетти: «Я бы пришёл к Моуринью с подарком!»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед матчем с «Ромой» поздравил Жозе Моуринью. Несколько дней назад португалец отпраздновал юбилей – ему исполнилось 60 лет.

«Хочу поздравить Моуринью с днём рождения. Я расстроился, что он меня не пригласил. Я бы пришёл к нему с подарком! Он один из тех людей, которые поднимают уровень мирового футбола. Так что я поздравляю Жозе и желаю ему всего наилучшего», - высказался Спаллетти в ходе пресс-конференции.

«Наполи» и «Рома» сойдутся в рамках двадцатого тура Серии А уже завтра, 29 января. Стартовый свисток футболисты и зрители в Неаполе услышат 22:45 по московскому времени.