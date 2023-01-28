​«Рома» рассержена на Дзаньоло

«Рома» в ярости из-за поведения полузащитника команды Николо Дзаньоло, который рассчитывает успеть сменить клуб до закрытия зимнего трансферного окна. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Дзаньоло отказался играть в последних матчах «Ромы», но при этом он отклонил единственное предложение, которое было на столе у «волков». При этом агент Дзаньоло давал комментарии для СМИ, когда предложений по хавбеку не было, что тоже разозлило «Рому».

Отмечается, что в скором времени прояснить ситуацию для прессы должен главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 23-летнего Николо Дзаньоло в 30 миллионов евро.