Спаллетти отшутился после вопроса о гарантии чемпионства

«Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии после первого круга. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя в лице «Милана» на 12 очков. На пресс-конференции у Спаллетти спросили, сколько очков нужно набрать его команде для гарантии чемпионства.

«Я не знаю, я никогда не был хорош в математике», - пошутил Спаллетти. «Я знаю одно – если мы выиграем у «Ромы» завтра, то у нас будет 53 очка».

Матч между «Наполи» и «Ромой» стартует 29 января в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.