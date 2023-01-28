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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти отшутился после вопроса о гарантии чемпионства

28 Января 2023 • 19:44 Комментировать
Наполи
...
Рома
1 1.72 X 3.70 2 4.90
29.01 22:45

«Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии после первого круга. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя в лице «Милана» на 12 очков. На пресс-конференции у Спаллетти спросили, сколько очков нужно набрать его команде для гарантии чемпионства.

«Я не знаю, я никогда не был хорош в математике», - пошутил Спаллетти. «Я знаю одно – если мы выиграем у «Ромы» завтра, то у нас будет 53 очка».

Матч между «Наполи» и «Ромой» стартует 29 января в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

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Лучано Спаллетти Наполи
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