«Борнмут» собирается сделать предложение о покупке Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Борнмут», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб собирается предложить за 23-летнего итальянца 30 миллионов евро. Также «Борнмут» хочет включить в соглашение бонусы и пункт, который позволит «Роме» получить процент от будущей перепродажи игрока.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован «Милан». Как сообщает Романо, руководство «россонери» уже обсуждало с представителями Дзаньоло условия личного контракта. Всё будет зависеть от желания самого игрока.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провёл за «Рому» 17 матчей, забив два гола, а также отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 30 миллионов евро.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Борнмут» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 20 проведённых встречах.